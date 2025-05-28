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28 травня 2025, 16:18

Інвалідність за хабар: на Вінниччині затримали трьох лікарів

28 травня 2025, 16:18
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фото: прокуратура
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Підозру за хабарництво отримали лікар-хірург однієї з райлікарень, лікар-невропатолог міжрайонної МСЕК та лікар-терапевт – член експертної команди оцінювання повсякденного функціонування особи

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Медики налагодили корупційну схему на встановленні інвалідності: за гроші оформлювали документи про хвороби чи порушення функцій організму, щоб направити людей на експертизу для отримання інвалідності.

Із березня по квітень цього року фігуранти отримали від трьох осіб понад 80 тисяч гривень хабара за встановлення їм II групи інвалідності.

Під час обшуків у лікарів вилучили одержані кошти в якості хабаря, більше чверті мільйона гривень, готівку в іноземній валюті, а також 2 автомобілі.

Наразі вирішується питання про обрання фігурантам запобіжних заходів.

Нагадаємо, раніше на Львівщині викрили заступника директора однієї з центральних райлікарень, який вимагав 2500 доларів за незаконне продовження інвалідності.

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