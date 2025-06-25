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25 червня 2025, 05:40

Житель Тернопільщини на очах у перехожих застрелив безпритульного собаку

25 червня 2025, 05:40
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фото: Нацполіція
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Житель Кременецького району застрелив безпритульну собаку з гладкоствольної рушниці. Зловмиснику "світить" до трьох років тюрми

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Тернопільській області, передає RegioNews.

За даними слідства, у безпритульного пса вистрілив житель Кременця 1963 року народження. Його опізнали свідки злочину.

"Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі", ― йдеться в повідомленні.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Відомо, що чоловік мав дозвіл на зберігання зброї, з якої він застрелив собаку. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, днями на Прикарпатті невідомий застрелив коня на пасовищі.

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