Житель Тернопільщини на очах у перехожих застрелив безпритульного собаку

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Житель Кременецького району застрелив безпритульну собаку з гладкоствольної рушниці. Зловмиснику "світить" до трьох років тюрми

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Тернопільській області, передає RegioNews.

За даними слідства, у безпритульного пса вистрілив житель Кременця 1963 року народження. Його опізнали свідки злочину.

"Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі", ― йдеться в повідомленні.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Відомо, що чоловік мав дозвіл на зберігання зброї, з якої він застрелив собаку. Наразі триває слідство.