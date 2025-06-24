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24 червня 2025, 23:55

Заступився за матір: у Харкові пасинок вистрелив у вітчима

24 червня 2025, 23:55
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Фото: Нацполіція
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У Харкові затримали чоловіка, який стріляв у свого вітчима. Це сталось під час родиної сварки

Про це повідомляє "Думка", передає Regionews.

У Харкові правоохоронці затримали 43-річного чоловіка. Його підозрюють у замаху на вбивство його вітчима. Тепер йому загрожує до 15 років ув'язнення.

За даними правоохоронців, між подружжям виникла сварка. Тоді чоловік вирішив заступитися за свою матір. Він зробив кілька пострілів у вітчима з револьвера. 61-річний потерпілий викликав медиків самостійно: його з вогнепальним пораненням госпіталізували.

Нагадаємо, раніше в Рівному чоловік стріляв із рушниці з вікна власного будинку. Тоді він погрожував своїй 74-річній матері зброєю. Правоохоронці його затримали. Тепер чекати на рішення суду він буде під вартою.

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