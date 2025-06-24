Заступився за матір: у Харкові пасинок вистрелив у вітчима
У Харкові затримали чоловіка, який стріляв у свого вітчима. Це сталось під час родиної сварки
Про це повідомляє "Думка", передає Regionews.
У Харкові правоохоронці затримали 43-річного чоловіка. Його підозрюють у замаху на вбивство його вітчима. Тепер йому загрожує до 15 років ув'язнення.
За даними правоохоронців, між подружжям виникла сварка. Тоді чоловік вирішив заступитися за свою матір. Він зробив кілька пострілів у вітчима з револьвера. 61-річний потерпілий викликав медиків самостійно: його з вогнепальним пораненням госпіталізували.
Нагадаємо, раніше в Рівному чоловік стріляв із рушниці з вікна власного будинку. Тоді він погрожував своїй 74-річній матері зброєю. Правоохоронці його затримали. Тепер чекати на рішення суду він буде під вартою.