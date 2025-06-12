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На Київщині загорівся приватний будинок. На жаль, загинула людина

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

Трагедія сталась на Обухівщині. У Василькові загорівся один з приватних будинків. Рятувальники локалізували полум'я, і під час огляду місця виявили тіло 65-річної жінки. За попередніми висновками, пожежа сталась через замикання електропроводки.

"Слідчі Обухівського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше у Львові сталась пожежа на п'ятому поверсі багатоповерхового будинку. На жаль, під час гасіння полум'я виявили тіло власника квартири.