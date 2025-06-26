В Винницкой области горел жилой дом: погиб дедушка, внука с бабушкой спасли
Смертельный пожар произошел ночью 25 июня в городе Бершадь Гайсинского района. Огонь унес жизнь 84-летнего мужчины
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Винницкой области, информирует RegioNews.
Известно, что после полуночи загорелся двухэтажный жилой дом. Пожарные спасли из задымленного здания 17-летнего юношу и 72-летнюю женщину.
"К сожалению, 84-летний мужчина погиб", — говорится в сообщении.
Предварительно, пожар возник из-за короткого замыкания электросети.
Напомним, недавно в Киевской области загорелся частный дом. Во время пожара погибла 65-летняя женщина.
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