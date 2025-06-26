В Винницкой области горел жилой дом: погиб дедушка, внука с бабушкой спасли

фото: ГСЧС Украины

Смертельный пожар произошел ночью 25 июня в городе Бершадь Гайсинского района. Огонь унес жизнь 84-летнего мужчины

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Винницкой области, информирует RegioNews.

Известно, что после полуночи загорелся двухэтажный жилой дом. Пожарные спасли из задымленного здания 17-летнего юношу и 72-летнюю женщину.

"К сожалению, 84-летний мужчина погиб", — говорится в сообщении.

Предварительно, пожар возник из-за короткого замыкания электросети.

Напомним, недавно в Киевской области загорелся частный дом. Во время пожара погибла 65-летняя женщина.