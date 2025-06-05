У Вінницькій області громадянин Китаю за 600 доларів намагався підкупити прикордонників
В автомобільному пункті пропуску «Могилів-Подільський» громадянин КНР намагався дати хабар прикордонникам за безперешкодний в’їзд на територію України
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Як зазначається, 39-річний громадянин Китаю під час проходження прикордонного контролю запропонував військовослужбовцям 600 доларів США неправомірної вигоди. Таким чином він намагався пришвидшити оформлення документів.
Порушника передали поліції.
Це вже другий протягом тижня випадок, коли громадяни Китаю намагаються вирішити питання в’їзду на територію України у незаконний спосіб.
Нагадаємо, на Вінниччині затримали двох чоловіків з гідрокостюмами, які хотіли доплисти до Молдови.
Полковник ДПСУ організував корупційну схему проходження ВЛКВсі новини »
04 червня 2025, 12:08Українські прикордонники розповіли про результати бойової роботи за тиждень
02 червня 2025, 12:04У Вінниці стартував благодійний напівмарафон, щоб зібрати кошти на дрони для ЗСУ
01 червня 2025, 10:13
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
На Чернігівщині російський дрон влучив у будинок начальника пожежної частини, загинула його сім’я
05 червня 2025, 09:37На Закарпатті п’ятьох чоловіків затримали за 100 метрів від кордону зі Словаччиною
05 червня 2025, 09:29Сьогодні закінчується термін проходження ВЛК: що чекає на військовозобов'язаних, які не пройшли медкомісію вчасно
05 червня 2025, 09:18Росіяни влучили КАБом по будівлі Херсонської обласної державної адміністрації
05 червня 2025, 08:59Прикордонники знищили вантажівку і 13 російських військових на Харківщині
05 червня 2025, 08:49На Київщині внаслідок вибуху гранати постраждали троє людей
05 червня 2025, 08:25Російська авіація атакувала Херсон
05 червня 2025, 08:07На Миколаївщині росіяни атакували мікроавтобус із людьми
05 червня 2025, 07:495 людей загинули і 6 поранено після удару російського дрона по Прилуках Чернігівської області
05 червня 2025, 07:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Всі блоги »