У Вінницькій області громадянин Китаю за 600 доларів намагався підкупити прикордонників

фото: ДПСУ

В автомобільному пункті пропуску «Могилів-Подільський» громадянин КНР намагався дати хабар прикордонникам за безперешкодний в’їзд на територію України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, 39-річний громадянин Китаю під час проходження прикордонного контролю запропонував військовослужбовцям 600 доларів США неправомірної вигоди. Таким чином він намагався пришвидшити оформлення документів.

Порушника передали поліції.

Це вже другий протягом тижня випадок, коли громадяни Китаю намагаються вирішити питання в’їзду на територію України у незаконний спосіб.

Нагадаємо, на Вінниччині затримали двох чоловіків з гідрокостюмами, які хотіли доплисти до Молдови.