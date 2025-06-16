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16 червня 2025, 13:09

На Вінниччині чоловік одружився на тещі, щоб виїхати за кордон

16 червня 2025, 13:09
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Прикордонники викрили фіктивне подружжя на виїзді з України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

У пункті пропуску "Могилів-Подільський" прикордонники затримали 29-річного чоловіка, який разом із 47-річною "дружиною" намагався виїхати за кордон.

Як з’ясувалося "наречена" виявилась колишньою тещею чоловіка. Шлюб вони уклали лише для того, щоб оминути обмеження на виїзд для чоловіків призовного віку.

За фактом виявлення кримінального правопорушення до Нацполіції направлено повідомлення за ст.332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон) та ст.336 ККУ (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації).

Нагадаємо, на прикордонному пункті на Вінниччині затримали 36-річного мешканця Могилева-Подільського, який намагався втекти з України, сховавшись у багажнику автомобіля родичів.

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