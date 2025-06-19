В Молдову в ластах: на Виннитчине задержали двух уклонистов
Ночью пограничный наряд Могилев-Подольского отряда зафиксировал двух мужчин, которые двигались в направлении Днестра с намерением переплыть реку и попасть в Молдову
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Задержанными оказались двое 48-летних жителей Днепропетровщины. Нарушители тщательно подготовились к "путешествию". Они выбрали малолюдные полевые маршруты во избежание внимания блокпостов. Также мужчины взяли с собой спасательные жилеты, ласты и герметично упаковали документы и ценные вещи в специальные зип-пакеты.
"Впрочем, благодаря оперативным действиям пограничного наряда "путешествие" закончилось еще на старте", - говорится в сообщении.
На обоих мужчин составили административные протоколы.
Напомним, на днях на Буковине задержали двоих мужчин из Днепропетровщины, которые хотели сбежать из Украины.