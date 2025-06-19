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19 июня 2025, 05:05

В Молдову в ластах: на Виннитчине задержали двух уклонистов

19 июня 2025, 05:05
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фото: ГПСУ
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Ночью пограничный наряд Могилев-Подольского отряда зафиксировал двух мужчин, которые двигались в направлении Днестра с намерением переплыть реку и попасть в Молдову

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Задержанными оказались двое 48-летних жителей Днепропетровщины. Нарушители тщательно подготовились к "путешествию". Они выбрали малолюдные полевые маршруты во избежание внимания блокпостов. Также мужчины взяли с собой спасательные жилеты, ласты и герметично упаковали документы и ценные вещи в специальные зип-пакеты.

"Впрочем, благодаря оперативным действиям пограничного наряда "путешествие" закончилось еще на старте", - говорится в сообщении.

На обоих мужчин составили административные протоколы.

Напомним, на днях на Буковине задержали двоих мужчин из Днепропетровщины, которые хотели сбежать из Украины.

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