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14 июня 2025, 01:55

В Винницкой области судили за уклонение от моибилизации мужчины с больным сердцем

14 июня 2025, 01:55
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Иллюстративное фото
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Жителя Винницкой области судили за уклонение от мобилизации. При этом, по словам мужчины, его не хотели брать в несколько воинских частей

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Винницкой области мужчина получил четыре повестки, но все равно отказался от мобилизации. По его словам, несколько воинских частей отказались брать его на службу.

Мужчина объяснил, что у него больное сердце. Однако ВЛК не учла это. По его словам, он пытался оспорить решение комиссии, но получил отказ.

Также мужчина рассказал, что в 2015 году он хотел уйти в АТО, но не подошел по состоянию здоровья. Уже в 2022 году он был мобилизован, однако по состоянию здоровья его вернули, но документа ни одного не давали. Также до октября 2023, рассказал мужчина, его мобилизовали в Одесскую область, но и оттуда его вернули из-за состояния здоровья.

Мужчина отметил, что его заставляли написать отказ, что он и сделал. Последние разы уже отказывался, поскольку заключение ВЛК неправильно.

Сотрудник ТЦК подтвердил, что однажды военная часть отказалась брать на службу подсудимого, однако причина отказа ему неизвестна. Суд проанализировал материалы дела и назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы, установив ему испытательный срок 2 года.

Напомним, ранее в Харькове судили мужчину за уклонение от мобилизации. У него есть законная отсрочка, поскольку он ухаживает за матерью с инвалидностью. Однако еще раньше он прошел ВЛК, но проигнорировал поход в ТЦК.

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