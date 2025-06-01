У Вінниці стартував благодійний напівмарафон, щоб зібрати кошти на дрони для ЗСУ

фото: Фейсбук / Вінницька Федерація Тріатлону

У неділю, 1 червня, у Вінниці розпочався благодійний напівмарафон Vinnytsia Run - 2025, учасники якого збирають кошти на дрони для українських військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укрінформ.

Як зазначили у Вінницькій міській раді, це не лише спортивне дійство, а й благодійна ініціатива, адже організатори оголосили збір коштів на закупівлю безпілотників для потреб Збройних сил України.

Учасники напівмарафону зможуть взяти участь у забігах на дистанціях 1, 3, 5, 10 та 21 км.

Відкрилися змагання забігом ветеранів.

Маршрут пролягає через центральні та магістральні вулиці Вінниці.

Нагадаємо, у Вінниці ветеранів, які втратили зір, безкоштовно навчають гончарству.