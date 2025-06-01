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У Вінниці стартував благодійний напівмарафон, щоб зібрати кошти на дрони для ЗСУ
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01 червня 2025, 10:13

У Вінниці стартував благодійний напівмарафон, щоб зібрати кошти на дрони для ЗСУ

01 червня 2025, 10:13
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фото: Фейсбук / Вінницька Федерація Тріатлону
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У неділю, 1 червня, у Вінниці розпочався благодійний напівмарафон Vinnytsia Run - 2025, учасники якого збирають кошти на дрони для українських військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укрінформ.

Як зазначили у Вінницькій міській раді, це не лише спортивне дійство, а й благодійна ініціатива, адже організатори оголосили збір коштів на закупівлю безпілотників для потреб Збройних сил України.

Учасники напівмарафону зможуть взяти участь у забігах на дистанціях 1, 3, 5, 10 та 21 км.

Відкрилися змагання забігом ветеранів.

Маршрут пролягає через центральні та магістральні вулиці Вінниці.

Нагадаємо, у Вінниці ветеранів, які втратили зір, безкоштовно навчають гончарству.

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