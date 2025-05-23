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Прикордонники затримали двох жителів Вінниччини. Чоловіки сподівались переплисти до Молдови у гідрокостюмах

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Прикордонники на Вінниччині затримали двох громадян України, які намагались незаконно перетнути державний кордон з України в Молдову через Дністер. Це 27-річні жителі Вінницької області.

Чоловіки вдягли гідрокостюми. Сховали вони це під звичайним верхнім одягом. Також у них з собою була вологостійка сумка для документів та телефонів.

"Маршрут порушники долали майже три доби. Однак, спроба втечі закінчилась адміністративною відповідальністю. На чоловіків складено протокол за ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України"", - кажуть в ДПСУ.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон. У нього не було зайвих речей, і він сподівався бути непоміченим. До Словаччини він намагався потрапити на моноколесі.