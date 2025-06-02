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02 червня 2025, 12:04

Українські прикордонники розповіли про результати бойової роботи за тиждень

02 червня 2025, 12:04
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фото: ілюстративне
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У період із 26 травня по 01 червня 2025 року, бійці Держприкордонслужби знищили 205 загарбників, 250 поранили, ще 1 окупанта взяли в полон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Також прикордонники підбили 3 танки, 4 ББА, 1 БМП та 107 транспортних засобів ворога, 5 од. інженерної техніки, 1 маломірний плавзасіб і зруйнували 1 міст.

Крім того, було знищено 11 гармат, 4 міномети, 62 засоби зв’язку і відеоспостереження, 1 комплекс відеоспостереження, 9 засобів РЕБ (РЕР).

"Ліквідували 543 укриття та позицій особового складу окупантів, 25 складів з боєприпасами, пально-мастильними матеріалами та майном. Приземлили 334 ворожих БпЛА (у т.ч. 38 типу "Shahed-136/131")", - додали у відомстві.

Раніше українські прикордонники показали, як знищують російських загарбників на Донеччині.

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