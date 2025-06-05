В Винницкой области гражданин Китая за 600 долларов пытался подкупить пограничников

фото: ГПСУ

В автомобильном пункте пропуска "Могилев-Подольский" гражданин КНР пытался дать взятку пограничникам за беспрепятственный въезд на территорию Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

39-летний гражданин Китая во время прохождения пограничного контроля предложил военнослужащим 600 долларов США неправомерной выгоды. Таким образом, он пытался ускорить оформление документов.

Нарушителя передали полиции.

Это уже второй в течение недели случай, когда граждане Китая пытаются решить вопрос въезда на территорию Украины незаконным способом.

Напомним, в Винницкой области задержали двух мужчин с гидрокостюмами, которые хотели доплыть в Молдову.