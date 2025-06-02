На Черкащині працівник ТЦК за 7000 доларів бронював чоловіків від армії

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань викрили незаконне бронювання військовозобов’язаних в одному з відділів Уманського районного ТЦК та СП Черкаської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Незаконна схема діяла із листопада 2024 року на території Черкаської та Кіровоградської областей. Житель Кіровоградщини підшукував охочих отримати відстрочку від мобілізації. Коштувала така "послуга" 7000 доларів США. Зловмисник обіцяв забезпечити відстрочку на півроку через оформлення фіктивного бронювання в системі "Резерв+".

Наприкінці травня поточного року посередника затримали після отримання частини грошей.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Черкаській області судили чоловіка з хронічною хворобою за ухилення від мобілізації.