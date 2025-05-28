Фото: прокуратура

На Харківщині викрили жінку, яка влаштовувала ухилянтам фіктивні шлюби. В подальшому чоловіки мали можливість виїхати за кордон

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У Харківській області викрили жінку, яка за 6 тисяч доларів сприяла незаконній втечі чоловіка за кордон. За даними правоохоронців, жінка з Чернігівської області організувала механізм, як військовозобовʼязаним чоловікам втекти з країни.

Зловмисниця через соцмережі шукала чоловіків, які хочуть уникнути мобілізації за допомогою фіктивного шлюбу. Нареченою була її знайома з інвалідністю II групи, у вразливому матеріальному становищі. Завдяки фіктивному шлюбу чоловіки отримували можливість для зняття з військового обліку та виїзду за межі України.

"Послуга" коштувала 6 тисяч доларів: 3 тисячі після укладання шлюбу, 3 тисячі — уже після перетину кордону. Потім вона зі знайомою поїхала до Харкова.

Нагадаємо, раніше на Львівщині жінка влаштувала бізнес з фіктивними шлюбами. Вона сама має інвалідність, а такому — заключала шлюби з чоловіками. Згодом вони їхали за кордон, а вона поверталась в Україну — шлюб розривався і жінка шукала "нового клієнта".