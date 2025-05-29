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29 травня 2025, 16:42

Застілля закінчилось трагедією: на Вінниччині чоловік вбив ножем свого товариша

29 травня 2025, 16:42
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Ілюстративне фото
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На Вінниччині винесли вирок чоловіку, який жорстоко вбив свого товариша. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура, передає RegioNews.

На Вінниччині судили чоловіка, який жорстоко вбив односельця. Трагедія сталась у січні минулого року. Тоді у чоловіка з товаришем було застілля з алкоголем.

Під час спілкування вони почали сваритися. Конфлікт переріс в агресію. Обвинувачений завдав гостю понад десять ударів кухонним ножем у груди та живіт, а також спричинив численні колото-різані рани по всьому тілу. Від отриманих ран потерпілий помер.

Суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Києві під час гасіння пожежі знайшли тіло жінки. Виявилось, що в старих кіосках потерпіла розпивала алкоголь зі своєю знайомою. Коли між ними почалась сварка, одна з них підпалила приміщення та втекла.

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