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В Винницкой области вынесли приговор мужчине, который жестоко убил своего товарища. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура, передает RegioNews.

В Винницкой области судили мужчину, который жестоко убил односельчанина. Трагедия произошла в январе прошлого года. Тогда у мужчины с товарищем было застолье с алкоголем.

Во время общения они начали ссориться. Конфликт перерос в злость. Обвиняемый нанес гостю более десяти ударов кухонным ножом в грудь и живот, а также нанес многочисленные колото-резаные раны по всему телу. От полученных ран потерпевший скончался.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве во время тушения пожара нашли тело женщины. Оказалось, что в старых киосках потерпевшая распивала алкоголь со своей знакомой. Когда между ними началась ссора, одна из них подожгла помещение и скрылась.