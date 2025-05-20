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У столиці в пожежі загинула жінка. З'ясувалось, що це сталось внаслідок підпалу

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Рятувальники повідомили поліції про те, що біля столичного вокзалу загорілись непрацюючі торгівельні кіоски. Після гасіння полум'я виявили тіло 50-річної жінки. З'ясувалось, що до підпалу була причетна уродженка Луганщини, яка мала погані відносини з померлою.

Виявилось, що закинуті кіоски були місцем, де жінки влаштовували застілля з алкоголем. Під час такого вечора між ними стався конфлікт. Тоді зловмисниця підпалила кіоск та втекла.

"Поліцейські затримали зловмисницю та помістили її під варту. За скоєне їй загрожує до 10 років ув’язнення", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше у Рівному через конфлікт чоловік вбив власного батька. Він був у нетверезому стані, коли почав сваритися з пенсіонером. Під час конфлікту зловмисник завдав батькові близько десяти ударів по голові й тілу, внаслідок чого 78-річний чоловік помер.