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До суду направили обвинувальний акт відносно жительки Запоріжжя, яка планувала вбивство колишнього чоловіка, його брата та матері, аби заволодіти їхнім майном

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Після розлучення 34-річна жінка вирішила позбутися колишньої родини та отримати доступ до мільйонних статків. Для реалізації свого задуму вона підшукала виконавця, якому пообіцяла половину суми – 15 мільйонів гривень.

Злочинні наміри жінки були своєчасно викриті правоохоронцями: вбивство потенційних жертв інсценували, а замовницю затримали одразу після передачі коштів кілеру.

Наразі обвинувачена перебуває під вартою. Ї загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, за розробленим жінкою планом після вбивства чоловіка виконавець злочину повинен був "ліквідувати" зайвих претендентів "на її гроші" – рідних чоловіка.