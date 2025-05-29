У Вінниці ветеранів, які втратили зір, безкоштовно навчають гончарству

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Учасниками соціального проєкту «Гончарство в темряві» стали захисники, які пройшли через важкі поранення і реабілітацію

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укрінформ.

Ветеранів навчають виготовляти кераміку ручної роботи і в подальшому забезпечать інструментами та матеріалами для початку нової діяльності.

"Хлопці максимально зосереджені на рухах пальців, повністю перемикаються на сприйняття світу через їхні кінчики", - каже керівниця мультидисциплінарної команди Центру реабілітації "Поділля" Юлія Бабаєва.

Ветерани приходять до "ЕтноЧарів" чотири дні на тиждень. Решту часу проводять у реабілітаційному центрі, де їх навчають орієнтуватися в просторі з білою тростиною, навичок користування смартфоном і комп’ютером, щоби, окрім іншого, вони могли вести свої сторінки в соцмережах. Також вони працюють із психологом і проходять курс фізичної реабілітації.

Нагадаємо, у Вінницькій області сім’я загиблого прикордонника передала позашляховик для фронту.