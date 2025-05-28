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Правоохоронці повідомили про підозру трьом вимагачам. Серед них – один неповнолітній

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Фігуранти запропонували 17-річному хлопцеві підзаробіток – транзит готівки через його банківську картку. Він передав свої дані й почав отримувати перекази від сторонніх осіб на понад 50 тисяч гривень. Згодом без його участі з рахунку почали зникати кошти. Потім під погрозою вбивства фігуранти почали вимагати у хлопця сплатити 100 тисяч вигаданого боргу, потім знизили суму до 50 тисяч гривень.

Вимагачів, яким від 16 до 21 року, затримали правоохоронці під час отримання коштів. В ході обшуків у них вилучили гроші, автомобіль та інші речові докази.

Зловмисникам оголосили підозри. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Повнолітних фігурантів взяли під варту. Неповнолітній перебуватиме під нічним домашнім арештом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 20-річний житель Тернопільщини може сісти на 12 років за шантаж колишньої дівчини.