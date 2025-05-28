12:49  28 травня
Моряки-прикордонники знищили 14 ворожих "шахедів"
13:42  28 травня
На Полтавщині шкільний автобус з’їхав у кювет: постраждали діти
07:10  28 травня
На Чернігівщині потонули дві людини
UA | RU
UA | RU
28 травня 2025, 17:53

Погрожували вбивством: на Вінниччині група молодиків вимагала у підлітка 100 тисяч гривень

28 травня 2025, 17:53
Читайте также на русском языке
фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці повідомили про підозру трьом вимагачам. Серед них – один неповнолітній

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Фігуранти запропонували 17-річному хлопцеві підзаробіток – транзит готівки через його банківську картку. Він передав свої дані й почав отримувати перекази від сторонніх осіб на понад 50 тисяч гривень. Згодом без його участі з рахунку почали зникати кошти. Потім під погрозою вбивства фігуранти почали вимагати у хлопця сплатити 100 тисяч вигаданого боргу, потім знизили суму до 50 тисяч гривень.

Вимагачів, яким від 16 до 21 року, затримали правоохоронці під час отримання коштів. В ході обшуків у них вилучили гроші, автомобіль та інші речові докази.

Зловмисникам оголосили підозри. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Повнолітних фігурантів взяли під варту. Неповнолітній перебуватиме під нічним домашнім арештом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 20-річний житель Тернопільщини може сісти на 12 років за шантаж колишньої дівчини.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
гроші затримання здирництво Вінницька область підліток
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
У Полтаві на хлопчика впала гілка з дерева: дитину госпіталізували
28 травня 2025, 18:47
На Львівщині викрили схему з розкрадання 1,3 млн грн на будівництві укриттів
28 травня 2025, 18:26
У Тернополі підліток стріляв у дівчину з пневматичної зброї
28 травня 2025, 18:11
Записував у щоденник описи процесу: судять 74-річного хірурга, який зґвалтував 299 дітей
28 травня 2025, 17:45
Познайомився в соцмережі: у Сумах молодику оголосили підозру у розбещенні 13-річний дівчинки
28 травня 2025, 17:26
У Тернопільській області завершили посівну кампанію
28 травня 2025, 17:04
У Харкові чоловік "подружився" з росіянином в Telegram і надсилав йому дані про ЗСУ
28 травня 2025, 16:57
У Києві підліток палицею забив до смерті безпритульного
28 травня 2025, 16:52
На Житомирщині прощаються з дітьми, які загинули через російський обстріл
28 травня 2025, 16:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Геннадій Друзенко
Всі блоги »