фото: поліція

Злочин стався 17 травня у місті Жмеринка. Жінка померла в лікарні

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Чоловік прийшов до будинку сестри. Під час конфлікту 43-річний фігурант завдав удари 63-річній родичці обухом молотка та сокири по голові. Від отриманих травм вона померла у лікарні. Зловмисник з місця події втік.

Під час затримання у фігуранта правоохоронці виявили знаряддя вчинення злочину. Речові докази направили на експертизу.

Затриманому оголосили підозру. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, раніше у Львові чоловік зарізав власну матір. Чоловік розповів про скоєне своєму товаришу, а той повідомив поліцію.