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29 мая 2025, 11:49

В Виннице потерявших зрение ветеранов бесплатно обучают гончарству

29 мая 2025, 11:49
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фото: Укринформ
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Участниками социального проекта «Гончарство во тьме» стали защитники, прошедшие из-за тяжелых ранений и реабилитации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Ветеранов обучают производить керамику ручной работы и в дальнейшем обеспечат инструментами и материалами для начала новой деятельности.

"Ребята максимально сосредоточены на движениях пальцев, полностью переключаются на восприятие мира через их кончики", – говорит руководительница мультидисциплинарной команды Центра реабилитации "Подолье" Юлия Бабаева.

Ветераны приходят в "ЭтноЧаров" четыре дня в неделю. Остальное время проводят в реабилитационном центре, где их обучают ориентироваться в пространстве с белым тростью, навыкам пользования смартфоном и компьютером, чтобы, кроме прочего, они могли вести свои страницы в соцсетях. Также они работают с психологом и проходят курс физической реабилитации.

Напомним, в Винницкой области семья погибшего пограничника передала внедорожник для фронта.

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