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14 травня 2025, 10:42

У Вінницькій області сім’я загиблого прикордонника передала позашляховик для фронту

14 травня 2025, 10:42
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фото: ДПСУ
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Батько загиблого захисника, головного сержанта Колісника Ярослава Анатолійовича, передав Могилів-Подільському прикордонному загону автомобіль

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Позашляховик, який відтепер допомагатиме виконувати бойові завдання прикордонникам на передовій, батько хлопця придбав власним коштом.

"Нехай допомагає тим, хто продовжує захищати та рятує їм життя. Ярослав би так хотів", - зазначив батько героя.

Автівка буде використовуватись у бойовому підрозділі загону для виконання оперативних завдань на найвідповідальніших ділянках.

Ярослав Колісник загинув 19 вересня 2024 року на Сумському напрямку. Йому було лише 25 років.

Нагадаємо, на Вінниччині прикордонники затримали чоловіків, які за 14 тисяч доларів намагались переправити клієнтів за кордон.

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