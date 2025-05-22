На Тернопільщині перекинулась маршрутка з пасажирами: є постраждалі
ДТП трапилася 22 травня о 7:00 на трасі неподалік села Ліски Тернопільського району
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
На перехресті нерівнозначних доріг "Збараж-Хомівка" водій Mercedes Benz 308d, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не пропустив Ford S-Max та вони зіткнулись.
У результаті – мікроавтобус перекинувся. На момент аварії в салоні перебували 18 пасажирів. Частина з них отримали травми і звернулися за допомогою до лікарні.
Попередньо, водії були тверезі, але їх направили на огляд на стан алкогольного сп'яніння.
Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії.
Нагадаємо, ввечері 21 травня на Тернопільщині внаслідок ДТП постраждали троє дітей.
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