Смертельное ДТП в Винницкой области: водитель зажал в салоне, авто разбито вдребезги
В Винницкой области спасатели деблокировали мужчину из разбитого автомобиля. К сожалению, водитель уже был без признаков жизни
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
Утром за пределами поселка Дьяковцы Литинской общины произошло смертельное ДТП. В результате аварии в поврежденном салоне внедорожника зажало водителя. Спасатели деблокировали мужчину, но, к сожалению, он был без признаков жизни.
Причины аварии будут выяснять правоохранители.
Напомним, ранее в Полтавской области 21-летний водитель RENAULT наехал на 34-летнего пешехода. К сожалению, потерпевший погиб на месте.
Сбил насмерть и скрылся: в Житомирской области задержали водителя, совершившего смертельное ДТПВсе новости »
22 мая 2025, 18:35На Прикарпатье грузчик перевернулся в кювет: водителя зажало в кабине
22 мая 2025, 14:43На Тернопольщине перевернулась маршрутка с пассажирами: есть пострадавшие
22 мая 2025, 12:01
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
Авария во Львове: столкнулись четыре машины, есть пострадавшие
23 мая 2025, 15:47Эксперт рассказал, почему буферные зоны Путина – это информационный блеф
23 мая 2025, 15:44На Херсонщине трактор взорвался на мине во время полевых работ
23 мая 2025, 15:29Масштабный пожар в Тернополе: горят складские помещения
23 мая 2025, 15:13В Одесской области водитель Ford насмерть переехал мужчину, загрузил в багажник, перевез в другое место и выбросил
23 мая 2025, 15:11РФ бьет баллистикой по Одессе: в городе раздаются взрывы
23 мая 2025, 14:41Россия атаковала Украину 175 дронами и ракетой: сколько сбила ПВО
23 мая 2025, 14:27$2500 долларов за инвалидность: на Львовщине задержали чиновника больницы
23 мая 2025, 14:14В Ивано-Франковске нашли мертвым 18-летнего парня
23 мая 2025, 14:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться