Фото: ГСЧС

В Винницкой области спасатели деблокировали мужчину из разбитого автомобиля. К сожалению, водитель уже был без признаков жизни

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Утром за пределами поселка Дьяковцы Литинской общины произошло смертельное ДТП. В результате аварии в поврежденном салоне внедорожника зажало водителя. Спасатели деблокировали мужчину, но, к сожалению, он был без признаков жизни.

Причины аварии будут выяснять правоохранители.

Напомним, ранее в Полтавской области 21-летний водитель RENAULT наехал на 34-летнего пешехода. К сожалению, потерпевший погиб на месте.