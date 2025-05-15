На Вінниччині 20-річний мотоцикліст збив велосипедиста
Аварія з постраждалими сталася, 14 травня, у селі Браїлів Жмеринського району. До лікарні ушпиталили обох керманичів двоколісних транспортних засобів
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Вінницькій області, передає RegioNews.
За даними слідства, 20-річний водій мотоцикла Spark зіткнувся з велосипедом, яким керував 43-річний місцевий житель.
"Внаслідок зіткнення обидва учасники отримали травми та були госпіталізовані", — йдеться в повідомленні.
За фактом аварії правоохоронці проводять досудове розслідування. Винуватцю ДТП загрожує до трьох років обмеження волі з трирічним позбавленням права керувати транспортними засобами.
Нагадаємо, 14 травня на Тернопільщині в ДТП травмувався 17-річний мотоцикліст.
На Полтавщині сталась ДТП з велосипедистом: його госпіталізувалиВсі новини »
15 травня 2025, 14:50Смертельна ДТП на Волині: один загиблий, один травмований
15 травня 2025, 12:44Мобілізований смикнув за кермо: в Києві сталась ДТП з авто ТЦК
15 травня 2025, 00:15
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
Призвали на службу чоловіка, який мав право на відстрочку: на Рівненщині суд розглянув дії ТЦК
15 травня 2025, 22:40У Києві сталась смертельна ДТП: обидва водії не вижили
15 травня 2025, 22:25Розкидала квіти та фотографії загиблих захисників: у Києві жінка влаштувала хаос на Алеї Героїв
15 травня 2025, 21:45Українські бійці атакували позиції росіян на Курщині
15 травня 2025, 21:35Як читати етикетки корейської косметики: інструкція для новачків
15 травня 2025, 21:34Суд продовжив Шуфричу запобіжний захід: нардепа доставлять у лікарню під конвоєм
15 травня 2025, 20:55"Аж до околиць Києва": Росія все ще планує завоювати ще більше території в Україні - CNN
15 травня 2025, 20:55Росіяни вдарили по Дніпропетровщині артилерією та дронами: пошкоджені будинки, загинула жінка
15 травня 2025, 20:20У Запоріжжі вперше за кілька років народилася трійня
15 травня 2025, 20:10
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв