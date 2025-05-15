В Винницкой области 20-летний мотоциклист сбил велосипедиста
Авария с пострадавшими произошла 14 мая в селе Браилов Жмеринского района. В больницу госпитализировали обоих водителей двухколесных транспортных средств
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Винницкой области, передает RegioNews.
По данным следствия, 20-летний водитель мотоцикла Spark столкнулся с велосипедом, которым управлял 43-летний местный житель.
"В результате столкновения оба участника получили травмы и были госпитализированы", — говорится в сообщении.
По факту аварии правоохранители проводят досудебное расследование. Виновнику ДТП грозит до трех лет ограничение свободы с трехлетним лишением права управлять транспортными средствами.
Напомним, 14 мая в Тернопольской области в ДТП травмировался 17-летний мотоциклист.
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