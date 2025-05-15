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У Києві сталась аварія за участю машини ТЦК. У відомстві розповіли, як це сталось

Про це повідомляє Українська правда, передає RegioNews.

У столиці 13 травня сталась аварія за участю авто ТЦК. Там повідомили, що один з мобілізованих несподівано смикнув за кермо.

"Для запобігання розповсюдженню викривленої та недостовірної інформації, повідомляємо, що під час руху автівки з мобілізованими громадянами на збірний пункт міста Києва один з них несподівано смикнув за кермо, внаслідок чого і відбулось ДТП", - кажуть в ТЦК.

При цьому в соцмережах розповсюджували інформацію про те, що мобілізовані були в кайданах. Зазначається, що це фейк, а ТЦК засобів стримування та обмеження не використовують.

Нагадаємо, раніше на Київщині сталась смертельна аварія. Водій на трасі збив чоловіка, який перебігав дорогу у невстановленому місці. Пішохід загинув на місці.