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На Вінниччині загорівся житловий будинок. На жаль, власник житла загинув

Про це повідомляє ДСНС у Вінницькій області, передає RegioNews.

Трагедія сталась у селищі Бджільна Теплицької громади. Там загорівся приватний житловий будинок. В одній з кімнат рятувальники знайшли 76-річного чоловіка без ознак життя. Це був господар будинку. Його 72-річна дружина отримала опіки.

"Рятувальники вкотре нагадують, що вогонь не пробачає необережності, тож бережімо найдорожче — життя, дотримуючись елементарних правил пожежної безпеки", - кажуть в ДСНС.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині загорівся житловий будинок. Рятувальники виявили в оселі тіло літньої жінки.