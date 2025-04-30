На Вінничині спалахнув житловий будинок: загинув чоловік, його дружина отримала опіки
На Вінниччині загорівся житловий будинок. На жаль, власник житла загинув
Про це повідомляє ДСНС у Вінницькій області, передає RegioNews.
Трагедія сталась у селищі Бджільна Теплицької громади. Там загорівся приватний житловий будинок. В одній з кімнат рятувальники знайшли 76-річного чоловіка без ознак життя. Це був господар будинку. Його 72-річна дружина отримала опіки.
"Рятувальники вкотре нагадують, що вогонь не пробачає необережності, тож бережімо найдорожче — життя, дотримуючись елементарних правил пожежної безпеки", - кажуть в ДСНС.
Нагадаємо, раніше на Миколаївщині загорівся житловий будинок. Рятувальники виявили в оселі тіло літньої жінки.
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