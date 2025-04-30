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В Винницкой области загорелся жилой дом. К сожалению, владелец жилья погиб

Об этом сообщает ГСЧС в Винницкой области, передает RegioNews.

Трагедия произошла в поселке Пчельная Теплицкой общины. Там загорелся частный жилой дом. В одной из комнат спасатели обнаружили 76-летнего мужчину без признаков жизни. Это был владелец дома. Его 72-летняя жена получила ожоги.

"Спасатели в очередной раз напоминают, что огонь не прощает неосторожности, поэтому бережем дорогую жизнь, соблюдая элементарные правила пожарной безопасности", - говорят в ГСЧС.

Напомним, ранее в Николаевской области загорелся жилой дом. Спасатели обнаружили в доме тело пожилой женщины.