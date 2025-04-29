На Київщині кілька годин гасили пожежу на несанкціонованому сміттєзвалищі
Пожежа виникла 28 квітня близько 10:00 у місті Ржищів Обухівського району
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
На вулиці Київський шлях горіло сміття на несанкціонованому сміттєзвалищі.
Рятувальникам знадобилося п'ять годин на те, щоб повністю загасити пожежу – її ліквідували близько 15:00.
Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, 21 квітня на Київщині горіли адмінбудівля та СТО. Площа пожежі становила 550 кв. метрів.
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