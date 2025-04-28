На Миколаївщині внаслідок пожежі загинула жінка

фото: ДСНС України у Миколаївській області

Вчора, 27 квітня, в селі Каширівка Баштанського району внаслідок пожежі загинула місцева жителька

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Миколаївській області, передає RegioNews.

Виявилося, що в населеному пункті загорівся один із житлових будинків.

"По прибуттю вогнеборці провели розвідку та виявили в оселі тіло загиблої", – йдеться у повідомленні.

Пожежу ліквідували на площі 50 квадратних метрів. Загиблою виявилася мешканка Казанківської громади 1944 року народження.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагічної події.

Нагадаємо, вчора у Житомирі під час пожежі сухостою загинув чоловік.