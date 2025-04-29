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29 квітня 2025, 19:32

На Черкащині через пожежу госпіталізували двох дітей: вогонь знищив будинок повністю

29 квітня 2025, 19:32
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Фото: ДСНС
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У Черкаській області загорівся житловий будинок. Рятувальники надали допомогу чоловіку та двом неповнолітнім

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Інцидент стався в одному з селищ Золотонівського району. Там через коротше замикання сталась пожежа. Вогонь охопив житловий будинок.

Внаслідок загоряння отруїлися 50-річний чоловік, а також двоє малолітніх дітей - 8 та 5 років. Їх госпіталізували медики. Вогонь повністю знищив будинок.

"Бережіть себе й уважно стежте за станом електропроводки у помешканні. Будьте пильними — ваша безпека починається з дрібниць", - кажуть рятувальники.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині жінка та дитина отруїлись чадним газом. Це сталось через несправність газового котла. І жінку, і 15-річну дитину госпіталізували до лікарні.

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