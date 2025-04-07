У Вінницькій області виявили порушення умов проживання дітей у спецшколі

фото: Головне управління Нацсоцслужби у Вінницькій області, Facebook

На Вінниччині під час перевірки було виявлено порушення в Комунальному закладі «Ободівська спеціальна школа» для дітей з особливими освітніми потребами

Як передає RegioNews, про це у Фейсбуці повідомило Головне управління Нацсоцслужби у Вінницькій області.

"Виявлені численні порушення, включаючи недостатні умови проживання, неналежне харчування та відсутність медичного супроводу. Адміністрація закладу неефективно реагувала на ситуації, що потребують негайної уваги, що ставить під загрозу безпеку та добробут дітей", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що задокументовані порушення вражають як масштабом, так і бездіяльністю керівництва і персоналу закладу. Серед порушень, зокрема, згадується проживання дітей у на першому і цокольному поверсі, яке використовується як укриття, при цьому в кімнатах проживають по 10 і більше дітей.

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