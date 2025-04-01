На Вінниччині судитимуть посадовицю ТЦК та її спільника, які побили військовозобов’язаного

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Вінницький міський суд обрав запобіжний захід для посадовиці Вінницького ТЦК та СП та її спільника, які жорстоко побили чоловіка. Обидва підозрюваних залишатимуться під вартою без права внесення застави

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Інцидент стався восени 2024 року, коли потерпілий, який працював на підприємстві критичної інфраструктури та мав чинне бронювання, звернувся до установи для оновлення своїх даних. Його направили до заступниці керівника ТЦК, яка була незадоволена його поведінкою та почала змушувати підписати анкету військовозобов’язаного й відмовитися від бронювання.

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру заступниці начальника Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки та її колишньому підлеглому за фактом перевищення службових повноважень військовою службовою особою, що спричинило істотну шкоду, вчиненому в умовах воєнного стану групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Вінницькій області член ВЛК обіцяв за хабар визнати військовозобов’язаного обмежено придатним.