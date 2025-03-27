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27 березня 2025, 07:55

У Вінницькій області член ВЛК обіцяв за хабар визнати військовозобов’язаного обмежено придатним

27 березня 2025, 07:55
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фото: прокуратура
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Члену військово-лікарської комісії Вінницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки оголосили підозру в отриманні хабаря за визнання військовозобов’язаного обмежено придатним до служби в армії

Як передає RegioNews, про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

"За процесуального керівництва прокурорів Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомлено про підозру члену військово-лікарської комісії Вінницького ОМТЦК та СП за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що на початку 2025 року, лікар-стоматолог під час розмови з військовозобов’язаним запропонував йому за неправомірну вигоду "вирішити питання" щодо визнання обмежено придатним до військової служби без наявності на те законних підстав.

Горе-лікаря затримали під час отримання грошей.

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Вінниччині судитимуть жінку, яка за 20 тисяч доларів оформлювала фіктивні групи інвалідності військовозобов’язаним чоловікам.

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