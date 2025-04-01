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Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

В кінці березня 26-річний ділок зустрівся з "клієнтом", отримав завдаток і провів для нього інструктаж. Після зустрічі він намагався втекти й знищити речові докази, зокрема, отримані гроші.

Фігуранту оголосили підозру. Його взяли під варту з можливістю внесення застави.

Чоловіку загрожує до 9 років тюрми.

Нагадаємо, на Одещині водій вантажівки за 7000 доларів намагався перевезти до Молдови 21-річного чоловіка.