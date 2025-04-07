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07 апреля 2025, 15:26

В Винницкой области выявили нарушение условий проживания детей в спецшколе

07 апреля 2025, 15:26
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фото: Главное управление Нацсоцслужбы в Винницкой области, Facebook
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В Винницкой области во время проверки были выявлены нарушения в Коммунальном заведении «Ободовская специальная школа» для детей с особыми образовательными потребностями

Как передает RegioNews, об этом в Фейсбуке сообщило Главное управление Нацсоцслужбы в Винницкой области.

"Обнаружены многочисленные нарушения, включая недостаточные условия проживания, ненадлежащее питание и отсутствие медицинского сопровождения. Администрация заведения неэффективно реагировала на ситуации, которые нуждаются в немедленном внимании, что ставит под угрозу безопасность и благополучие детей", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что документированные нарушения поражают как масштабом, так и бездействием руководства и персонала заведения. Среди нарушений, в частности, упоминается проживание детей на первом и цокольном этаже, которое используется как укрытие, при этом в комнатах проживают по 10 и более детей.

Напомним, депутата Винницкого облсовета будут судить за уклонение от военной службы.

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