Депутата Вінницької облради судитимуть за ухилення від військової служби
Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння СБУ повідомили вже другу підозру чинному депутату Вінницької обласної ради, який систематично ухилявся від військової служби у різних підрозділах
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.
Встановлено, що після початку повномасштабної війни депутата було мобілізовано до Збройних Сил України. З липня по листопад 2022 року він мав проходити службу в Чернігові, однак фактично перебував удома в місті Тульчин Вінницької області. У цей період він безпідставно отримав військові виплати на суму 209 тис. гривень.
Згодом він офіційно перевівся до іншої військової частини і у листопаді 2022 року обійняв посаду стрільця в одному з батальйонів територіальної оборони. Попри це, він не перебував у підрозділі, але регулярно отримував грошове забезпечення. З листопада 2022 по травень 2023 року йому було незаконно нараховано майже 200 тис. гривень.
Наразі депутату-ухилянту повідомлено про нову підозру в ухиленні від військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, а також шахрайство, скоєне за аналогічних обставин.
Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Вінниччині судитимуть посадовицю ТЦК та її спільника, які побили військовозобов’язаного.