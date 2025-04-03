Депутата Вінницької облради судитимуть за ухилення від військової служби

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Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння СБУ повідомили вже другу підозру чинному депутату Вінницької обласної ради, який систематично ухилявся від військової служби у різних підрозділах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Встановлено, що після початку повномасштабної війни депутата було мобілізовано до Збройних Сил України. З липня по листопад 2022 року він мав проходити службу в Чернігові, однак фактично перебував удома в місті Тульчин Вінницької області. У цей період він безпідставно отримав військові виплати на суму 209 тис. гривень.

Згодом він офіційно перевівся до іншої військової частини і у листопаді 2022 року обійняв посаду стрільця в одному з батальйонів територіальної оборони. Попри це, він не перебував у підрозділі, але регулярно отримував грошове забезпечення. З листопада 2022 по травень 2023 року йому було незаконно нараховано майже 200 тис. гривень.

Наразі депутату-ухилянту повідомлено про нову підозру в ухиленні від військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, а також шахрайство, скоєне за аналогічних обставин.

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Вінниччині судитимуть посадовицю ТЦК та її спільника, які побили військовозобов’язаного.