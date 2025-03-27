фото: ДСНС

У вівторок, 25 березня, у водоймах Вінниччини загинули дві людини

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Близько 17:30 у місті Ладижин рятувальники витягли з річки Південний Буг 22-річного хлопця без ознак життя.

За кілька годин у селі Холодівка Тульчинської громади з місцевого ставка надзвичайники дістали ще одного потопельника – 53-річного місцевого жителя.

Причини загибелі людей встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, вдень 20 березня у Києві з річки дістали тіло чоловіка, який стрибнув із Північного мосту.