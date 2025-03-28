В Винницкой области судили руководителя ТЦК, потому что он не смог выполнить план мобилизации

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Суд в Винницкой области рассмотрел дело в отношении начальника отделения рекрутинга и комплектования одного из районных РТЦК и СП

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Как отмечается, руководство органов ТЦК и специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона обвинили руководителя одного из ТЦК в небрежном отношении к военной службе, а именно в ненадлежащем выполнении мобилизационного задания.

Руководитель смог выполнить план "поставки ресурсов" всего на 25%, потому что не было "человеческих ресурсов", которые можно было бы мобилизовать.

Суд, исследовав позиции сторон, пришел к выводу, что руководитель ТЦК Игорь Б. в сложившихся в районе условиях объективно не мог выполнить мобилизационный план за январь 2025 года.

К тому же, для суда осталось непонятным, какие еще конкретные меры должен был реализовать Игорь Б. для выполнения плана мобилизации, ведь им и так уже была проделана немалая работа для выполнения мобилизационного плана. Поэтому дело было закрыто.

Напомним, в ТЦК и военных учебных центрах будут работать юристы, психологи и волонтеры, чтобы поддерживать мобилизованных.