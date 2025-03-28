16:59  28 марта
В Винницкой области судили руководителя ТЦК, потому что он не смог выполнить план мобилизации
03:35  28 марта
Под каким номером выступит Украина на Евровидении: результаты жеребьевки
16:09  28 марта
В ТЦК и военных учебных центрах будут работать юристы, психологи и волонтеры, чтобы поддерживать мобилизованных
UA | RU
UA | RU
28 марта 2025, 16:59

В Винницкой области судили руководителя ТЦК, потому что он не смог выполнить план мобилизации

28 марта 2025, 16:59
Читайте також українською мовою
фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Суд в Винницкой области рассмотрел дело в отношении начальника отделения рекрутинга и комплектования одного из районных РТЦК и СП

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Как отмечается, руководство органов ТЦК и специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона обвинили руководителя одного из ТЦК в небрежном отношении к военной службе, а именно в ненадлежащем выполнении мобилизационного задания.

Руководитель смог выполнить план "поставки ресурсов" всего на 25%, потому что не было "человеческих ресурсов", которые можно было бы мобилизовать.

Суд, исследовав позиции сторон, пришел к выводу, что руководитель ТЦК Игорь Б. в сложившихся в районе условиях объективно не мог выполнить мобилизационный план за январь 2025 года.

К тому же, для суда осталось непонятным, какие еще конкретные меры должен был реализовать Игорь Б. для выполнения плана мобилизации, ведь им и так уже была проделана немалая работа для выполнения мобилизационного плана. Поэтому дело было закрыто.

Напомним, в ТЦК и военных учебных центрах будут работать юристы, психологи и волонтеры, чтобы поддерживать мобилизованных.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Винницкая область ТЦК мобилизация суд
В Винницкой области член ВЛК обещал за взятку признать военнообязанного ограниченно пригодным
27 марта 2025, 07:55
В Винницкой области за день утонули два человека
27 марта 2025, 02:39
В Винницкой области будут судить женщину, которая за 20 тысяч долларов оформляла фиктивные группы инвалидности военнообязанным мужчинам
26 марта 2025, 14:11
Все новости »
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
"Ограниченно пригодных" объявят в розыск и оштрафуют, если они не пройдут повторную ВВК
28 марта 2025, 17:40
Как лазерная коррекция помогает восстановить зрение: способы и преимущества
28 марта 2025, 17:26
Штраф за повестку, которой не было: военный рассказал о курьезе в столичном ТЦК
28 марта 2025, 17:25
Строительство метро на Виноградаре: в Киеве на год перекроют часть проспекта
28 марта 2025, 17:11
Украинцев предупредили о погоде на субботу, 29 марта
28 марта 2025, 16:55
Военнообязанные могут потерять отсрочку от мобилизации: подробности
28 марта 2025, 16:43
"Национальный кэшбек": сколько денег украинцы накопили за февраль
28 марта 2025, 16:28
В ТЦК и военных учебных центрах будут работать юристы, психологи и волонтеры, чтобы поддерживать мобилизованных
28 марта 2025, 16:09
Опасные находки: киевлянин во время прогулки наткнулся на гранату
28 марта 2025, 15:56
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Митрополит Эпифаний
Все блоги »