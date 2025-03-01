На Буковині прикордонники затримали чоловіка, який заплатив $20 000 щоб нелегально перетнути кордон

фото: ДПСУ

Прикордонники Чернівецького загону затримали двох чоловіків, які пішки рухалися в бік державного кордону з Румунією на ділянці відділу Герца

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт Державної прикордонної служби України.

Прикордонники встановили, що місцевий мешканець пообіцяв жителю Тернополя перевести його через кордон за дистанційними вказівками організатора протиправної схеми. Вартість такої "послуги" становила 20 000 доларів США.

Чоловіків затримали під час руху в напрямку державного кордону.

Відносно нелегального туриста прикордонники склали матеріали про адміністративне правопорушення.

Провідника затримано в порядку статті 208 КПК України. Йому оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, на Буковині депутат налагодив схему заробітку на незаконному перетині кордону для чоловіків призовного віку. До схеми він залучив двох односельців.