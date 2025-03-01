09:59  01 березня
Унаслідок російської атаки на Харків постраждали 12 людей, серед яких двоє дітей
08:40  01 березня
Співзасновник Monobank відкрив збір на ядерну зброю
08:24  01 березня
У Генштабі назвали втрати росіян за останню добу
UA | RU
UA | RU
01 березня 2025, 10:46

На Буковині прикордонники затримали чоловіка, який заплатив $20 000 щоб нелегально перетнути кордон

01 березня 2025, 10:46
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Прикордонники Чернівецького загону затримали двох чоловіків, які пішки рухалися в бік державного кордону з Румунією на ділянці відділу Герца

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт Державної прикордонної служби України.

Прикордонники встановили, що місцевий мешканець пообіцяв жителю Тернополя перевести його через кордон за дистанційними вказівками організатора протиправної схеми. Вартість такої "послуги" становила 20 000 доларів США.

Чоловіків затримали під час руху в напрямку державного кордону.

Відносно нелегального туриста прикордонники склали матеріали про адміністративне правопорушення.

Провідника затримано в порядку статті 208 КПК України. Йому оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, на Буковині депутат налагодив схему заробітку на незаконному перетині кордону для чоловіків призовного віку. До схеми він залучив двох односельців.

Буковина ДПСУ Чернівецька область кордон втеча за кордон Схеми
Чиновниця Чернівецької ОВА втратила посаду, бо відмовилася сидіти поруч з ветераном
27 лютого 2025, 20:07
На Буковині прикордонники уночі затримали трьох чоловіків, які намагались втекти до Румунії
27 лютого 2025, 13:10
На Буковині прикордонники затримали чоловіка, який намагався виїхати за кордон у вантажівці з продуктами
26 лютого 2025, 14:03
Всі новини »
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
Трамп і Зеленський. Дуже попередні висновки
01 березня 2025, 12:45
Чоловіка, який спалив авто сусіда в Одесі, засудили до трьох років позбавлення волі
01 березня 2025, 12:31
У Львові нетверезий водій збив 6 обмежувальних стовпчиків
01 березня 2025, 12:08
В Одеській області внаслідок російської атаки одна людина загинула, троє травмовані
01 березня 2025, 11:03
24 лютого 2022 року жоден з мільйонів українців не обирав війну. За нас її обрав путін
01 березня 2025, 10:16
Унаслідок російської атаки на Харків постраждали 12 людей, серед яких двоє дітей
01 березня 2025, 09:59
Росіяни знищили позиції українських військових на Донеччині
01 березня 2025, 09:43
Українські прикордонники знищили майже 20 одиниць ворожої техніки на Луганщині
01 березня 2025, 09:30
Трамп заявив, що Путін хоче миру, а Зеленський – війни
01 березня 2025, 09:12
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
Всі публікації »
Мустафа Найєм
Віктор Шлінчак
Тарас Загородній
Всі блоги »