В Винницкой области женщина может попасть за решетку за "помощь" уклонисту
Правоохранители задержали женщину, пытавшуюся переправить мужчину за границу. При этом она использовала поддельные документы
Об этом сообщает Полиция Винницкой области, передает RegioNews.
Будут судить женщину, задержанную в декабре прошлого года. Тогда она за 3500 евро пыталась вывезти за границу 25-летнего мужчину. Для этого женщина использовала поддельные документы о наличии у него группы инвалидности.
Теперь ей объявлено о подозрении по нескольким статьям - о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, а также о подлоге и использовании заведомо подложного документа. Теперь ей грозит до девяти лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, что ранее на Буковине пограничники задержали мужчину, который заплатил 20 тысяч долларов США, чтобы скрыться за границу. Теперь мужчине объявлено подозрение в совершении уголовного правонарушения и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.