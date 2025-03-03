Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали женщину, пытавшуюся переправить мужчину за границу. При этом она использовала поддельные документы

Об этом сообщает Полиция Винницкой области, передает RegioNews.

Будут судить женщину, задержанную в декабре прошлого года. Тогда она за 3500 евро пыталась вывезти за границу 25-летнего мужчину. Для этого женщина использовала поддельные документы о наличии у него группы инвалидности.

Теперь ей объявлено о подозрении по нескольким статьям - о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, а также о подлоге и использовании заведомо подложного документа. Теперь ей грозит до девяти лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, что ранее на Буковине пограничники задержали мужчину, который заплатил 20 тысяч долларов США, чтобы скрыться за границу. Теперь мужчине объявлено подозрение в совершении уголовного правонарушения и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.