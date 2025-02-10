Фото: Нацполіція

Це сталося, коли 36-річний чоловік йшов краєм дороги. Після того як на нього наїхало авто, на жаль, він загинув на місці

Про це повідомляє Нацполіція Вінницької області, передає RegioNews.

Аварія сталась 9 лютого в селі Селище Гніваньської міської громади. Попередньо, 52-річний водій Volkswagen наїхав на місцевого жителя, який йшов краєм дороги. Внаслідок ДТП 36-річний чоловік загинув на місці.

"За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – до 8 років позбавлення волі", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, що 10 лютого в Рівному сталась смертельна ДТП. 53-річний водій Kia Sportage зіткнувся з авто Honda CR-V, за кермом якого була 37-річна жінка. Через це Honda втратив керованість та виїхав на зустрічну смугу. Згодом машина виїхала на тротуар, де збила на смерть 81-річну жінку.