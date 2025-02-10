17:56  10 лютого
У Чернівецькій області через ускладнення від кору померла дитина
16:40  10 лютого
Україну накриє хмара пилу: які регіони в зоні ризику
15:46  10 лютого
Білоуса відсторонять з посади художнього керівника Молодого театру: рішення КМДА
UA | RU
UA | RU
10 лютого 2025, 23:43

На Вінничині на смерть збили пішохода: поліція почала розслідування

10 лютого 2025, 23:43
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Це сталося, коли 36-річний чоловік йшов краєм дороги. Після того як на нього наїхало авто, на жаль, він загинув на місці

Про це повідомляє Нацполіція Вінницької області, передає RegioNews.

Аварія сталась 9 лютого в селі Селище Гніваньської міської громади. Попередньо, 52-річний водій Volkswagen наїхав на місцевого жителя, який йшов краєм дороги. Внаслідок ДТП 36-річний чоловік загинув на місці.

"За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – до 8 років позбавлення волі", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, що 10 лютого в Рівному сталась смертельна ДТП. 53-річний водій Kia Sportage зіткнувся з авто Honda CR-V, за кермом якого була 37-річна жінка. Через це Honda втратив керованість та виїхав на зустрічну смугу. Згодом машина виїхала на тротуар, де збила на смерть 81-річну жінку.

ДТП поліція
Зіткнення BMW та Mazda: у Києві сталась ДТП з постраждалими
10 лютого 2025, 18:04
У Рівному легковик збив на "зебрі" жінку: потерпілу госпіталізували з переломом ноги
10 лютого 2025, 15:25
В Одесі водійка на смерть збила чоловіка на пішохідному переході
10 лютого 2025, 10:54
Всі новини »
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
У Львові знайшли юнаків, які пошкодили табличку вулиці імені Ірини Фаріон
11 лютого 2025, 00:14
На Хмельниччині судили чоловіка, який підглядав за жінкою у вбиральні магазину
10 лютого 2025, 23:49
Тернопільський університет вирішив закупити 250 живих свиней: подробиці тендеру
10 лютого 2025, 23:21
На Миколаївщині затримали чоловіка, який жорстоко вбив пенсіонерку
10 лютого 2025, 23:20
В Україні прискорилась інфляція: що подорожчало найбільше
10 лютого 2025, 22:45
Фільм про харківських митців отримав престижну американську кінонагороду
10 лютого 2025, 22:34
На Дніпропетровщині викрили аферистів, які виманювали гроші через благодійні збори на ЗСУ
10 лютого 2025, 22:25
У німецькому суді росіянин зізнався у вбивстві українських військових
10 лютого 2025, 22:10
Окупанти знову атакували Дніпропетровщину артилерією: є постраждалі
10 лютого 2025, 21:52
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Всі блоги »