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10 февраля 2025, 23:43

В Винницкой области насмерть сбили пешехода: полиция начала расследование

10 февраля 2025, 23:43
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Фото: Нацполиция
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Это произошло, когда 36-летний мужчина шел по краю дороги. После того как на него наехало авто, к сожалению, он погиб на месте

Об этом сообщает Нацполиция Винницкой области, передает RegioNews.

Авария произошла 9 февраля в селе Поселок Гниваньской городской общины. Предварительно, 52-летний водитель Volkswagen наехал на местного жителя, шедшего по краю дороги. В результате ДТП 36-летний мужчина погиб на месте.

"По этому факту расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - до 8 лет лишения свободы", - сообщили правоохранители.

Напомним, что 10 февраля в Ровно произошло смертельное ДТП. 53-летний водитель Kia Sportage столкнулся с автомобилем Honda CR-V, за рулем которого была 37-летняя женщина. Поэтому Honda потерял управляемость и выехал на встречную полосу. Впоследствии машина выехала на тротуар, где сбила насмерть 81-летнюю женщину.

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