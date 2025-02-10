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10 лютого 2025, 21:35

У Рівному зіткнулись два авто: загинула 87-річна жінка

10 лютого 2025, 21:35
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Фото: Нацполіція
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У Рівному сталась смертельна ДТП. Два авто зіткнулися, через що одне з них вилетіло на тротуар. Внаслідок цього загинула пенсіонерка

Про це повідомляє Поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Смертельна ДТП сталась у Рівному 10 лютого близько 9:39 на вулиці Захисників Маріуполя. За даними слідства, 53-річний водій Kia Sportage зіткнувся з авто Honda CR-V, за кермом якого була 37-річна жінка.

Внаслідок зіткнення Honda втратив керованість та виїхав на зустрічну смугу. Згодом машина виїхала на тротуар, де наїхала на пішохідку і врізалось в дерево.

Потерпіла - 81-річна жінка. Її госпіталізували з тяжкими травмами. Проте, на жаль, врятувати її життя не вдалося. 37-річна водійка також отримала травми.

"За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі слідчого управління відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині в ДТП постраждала родина. Водій Opel Vectra здійснював обгін легковика Skoda Fabia. 32-річний чоловік не впорався з керуванням та злетів у лісопосадку з подальшим перекиданням транспортного засобу на бік. Внаслідок цього, зокрема, постраждало немовля, якому на момент ДТП було лише 13 днів.

Також повідомлялося, що у Луцьку збили дитину. Відомо, що 62-річна жителька була за кермом Opel Combo. Вона збила школяра, коли він переходив дорогу.

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