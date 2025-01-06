На Київщині затримали чоловіка, який перевозив боєприпаси та наркотики

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Днями в Яготині правоохоронці зупинили автівку Audi, в якому під час перевірки знайшли психотропи, наркотики та боєприпаси

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

В салоні авто 38-річного місцевого жителя виявили понад 630 грам канабісу, амфетамін, гранату Ф-1 з підривачем УЗРГМ та електронні ваги. Вилучене направили на експертизу.

Зловмисника затримали, йому оголосили підозру. Слідство триває.

Вирішується питання про взяття фігуранта під варту. Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині викрили учасників злочинного угруповання, підозрюваних в організації збуту наркотиків у виправній колонії