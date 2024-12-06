Правоохоронці викрили військового, який організував постачання наркотиків у зону бойових дій

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Правоохоронці викрили угруповання, до якого входили чинні військовослужбовці, цивільні та волонтери. Їх підозрюють у торгівлі наркотиками та зброєю

Про це йдеться повідомлення Військової служби правопорядку у ЗСУ, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, угруповання діяло під керівництвом військовослужбовця однієї з військових частин. У відомстві зазначають, що за його вказівками інші підозрювані виготовляли та продавали військовослужбовцям у районах ведення бойових дій наркотики і психотропи.

Також, за даними слідства, фігуранти організували вивезення зброї, боєприпасів та вибухівки із районів ведення бойових дій. Їх зберігання в орендованих гаражах та збували у Києві.

Правоохоронці провели обшуки на кількох об'єктах у Києві та області та вилучили велику кількість стрілецької зброї, боєприпасів та вибухівки. Також було виявлено лабораторне приладдя для виготовлення наркотичних речовин в домашніх умовах, велику кількість прекурсорів та залишки наркотичної речовини.

Підозрюваним загрожує до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині викрили учасників злочинного угруповання, підозрюваних в організації збуту наркотиків у виправній колонії.