На кордоні затримали пасажирку автобуса з Одеси, яка везла нарковмісні шоколадки

фото: dpsu.gov.ua

У пункті пропуску "Краківець" на кордоні з Польщею прикордонники за допомогою натренованої на пошук наркотиків службової собаки виявили шоколад з наркотичними речовинами

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу.

Незаконну речовину виявили під час перевірки рейсового автобуса "Одеса -Швайнфурт". Службова собака вказала на особисті речі 28-річної пасажирки. У її сумці знайшли пакет з 5 шоколадками у формі, схожій на різдвяну зірку, які були загорнуті у фольгу.

Жінка зізналася прикордонникам, що ці солодощі містять незвичний наповнювач - TGK (тетрагідроканабінол – психоактивний компонент канабісу). Вона зазначила, що наркомісткі смаколики її передав друг, який пропонував пригостити ними знайомих в Німеччині.

Прикордонники направили в поліцію повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за статтею Кримінального кодексу про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів.

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